Inder zündet sich aus Protest gegen Schmiergeldforderung an

Quelle: www.globallookpress.com Inder zündet sich aus Protest gegen Schmiergeldforderung an

In Indien hat sich ein junger Mann vor dem Büro eines Lokalabgeordneten angezündet. Zuvor hätten Beamte von ihm 20.000 Rupien Schmiergeld (etwa 260 Euro) für die Vergabe von Land gefordert, teilte der örtliche Polizeichef, K Karunakar Rao, am Montag mit. Der Mann kam in kritischem Zustand in ein Krankenhaus.