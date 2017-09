88 Kilogramm geschmuggelte Goldbarren beschlagnahmt - Größter Fund in Geschichte Nepals

Quelle: www.globallookpress.com 88 Kilogramm geschmuggelte Goldbarren beschlagnahmt - Größter Fund in Geschichte Nepals (Symbolbild)

Die Behörden in Nepal haben an der Grenze zu China 88 Kilogramm geschmuggeltes Gold beschlagnahmt. Die Polizei in der Hauptstadt Kathmandu sprach vom größten Fund in der Landesgeschichte. Es handle sich um 88 Goldbarren mit je einem Kilogramm Gewicht. Das geschmuggelte Gold sei etwa 3,5 Millionen Euro wert.