Über 1.300 ausländische IS-Kämpfer ergeben sich der irakischen Armee

Während der Offensive auf die Bastion der Terrorgruppierung „Islamischer Staat“ Tal Afar haben sich mehr als 1.300 Ausländer, die an der Seite des IS kämpfen, kapituliert. Die meisten kommen aus Afghanistan, Russland, Frankreich und Großbritannien. Sie befinden sich zurzeit im Militärlager in Hamam al-Alil südlich von Mossul.