Einer der meistgesuchten Mafia-Super-Bosse nach 23 Jahren in Uruguay gefasst

Quelle: www.globallookpress.com Rocco Morabito (Archivbild)

Einer der meistgesuchten Mafia-Bosse Italiens ist nach 23 Jahren in Lateinamerika gefasst worden. Rocco Morabito sei in der Hauptstadt von Uruguay, Montevideo, festgenommen worden, bestätigte der italienische Innenminister Marco Minniti am Montag. Morabito gehört zur kalabrischen Mafia 'Ndrangheta und ist nach italienischen Angaben einer der gefährlichsten Super-Bosse.