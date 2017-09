IS-Agent wollte BBC Undercover-Reporter für Terroranschlag an der London Bridge anwerben

Quelle: www.globallookpress.com

Im Rahmen einer journalistischen Recherche hat ein Undercover-Reporter aus BBC Inside Out London mit einem ISIS-Anwerber Kontakt aufgenommen. Der Agent des IS versuchte, den Journalisten für die Verübung eines Terroranschlags an der London Bridge zu gewinnen.