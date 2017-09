Syrische Regierungskräfte rücken im Osten des Landes vor – IS-Hochburg Deir ez-Zor umkämpft

Syrische Regierungskräfte sind im Kampf gegen die IS-Terrormiliz bis nah an die Stadt Deir ez-Zor im Osten des Landes vorgedrungen. Die Armee und ihre Verbündeten seien bis auf weniger als zehn Kilometer an Deir ez-Zor herangerückt, meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Montag. Es gebe heftige Kämpfe mit IS-Kämpfern. Aus syrischen Militärkreisen hieß es, die Angreifer rückten aus drei Richtungen auf die Stadt vor.