Russlands Außenamtssprecherin: Washington zwingt Moskau zum Verkauf der geschlossenen Vertretungen

Quelle: Sputnik

Die USA erwarten, dass Russland seine geschlossenen Vertretungen in Washington und San Francisco verkauft. Dies hat die russische Außenamtssprecherin Maria Sacharowa am Sonntag im Fernsehsender Rossija 1 mitgeteilt. Ihr zufolge habe das State Department keine Andeutungen fallen lassen, sondern seinen Wunsch direkt mitgeteilt. Die russische Diplomatin betonte dabei, dass sich die auf die Forderung der USA geräumten Gebäude in den respektabelsten Vierteln befinden.