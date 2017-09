Zweiköpfige Schildkröte feiert 20. Geburtstag

Zweiköpfige Schildkröte feiert 20. Geburtstag (Archivbild)

Eine in der Schweiz lebende zweiköpfige Schildkröte wird am Sonntag 20 Jahre alt. Das Tier namens Janus residiert im Genfer Naturhistorischen Museum und ist der absolute Besucherliebling. In freier Wildbahn wäre die Schildkröte aufgrund ihrer Anomalie vermutlich niemals so alt geworden.