Ungarische Totengräber veranstalten Wettschaufeln

Quelle: Reuters Ungarische Totengräber schaufeln um die Wette (Symbolbild)

Wer schaufelt am schnellsten ein Grab mit den perfekten Maßen? Darum ging es bei einem Wettbewerb der ungarischen Totengräber am Samstag in Gyula im Südosten Ungarns. Die in Zweier-Teams angetretenen Friedhofsarbeiter mussten eine 1,60 Meter tiefe, 2 Meter lange und 0,80 Meter breite Grube ausheben und wieder zuschaufeln. Bewertet wurden die dafür benötigte Zeit und die Einhaltung der vorgegebenen Maße.