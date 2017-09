Buschfeuer bei Los Angeles verkohlt 20 Quadratkilometer

Hunderte Einwohner von Los Angeles mussten am Samstagabend wegen eines Buschfeuers am Stadtrand in Sicherheit gebracht werden. Die Flammen verkohlten in dem Gebiet der Verdugo-Berge eine Fläche von 20 Quadratkilometern. Mehr als 500 Feuerwehrleute kämpften gegen das Feuer an. Drei Gebäude brannten ab. Verletzt wurde dabei niemand. Ungefähr 700 weitere Häuser in der Gefahrenzone wurden geräumt.