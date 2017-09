Blitz verletzt 15 Festival-Besucher in Frankreich

Bei dem Einschlag eines Blitzes auf einem Festival-Gelände in Azerailles in der französischen Region Grand Est sind am Samstag 15 Menschen verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 16 Uhr Ortszeit.