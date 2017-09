"Wo ist Santiago?": Tausende Argentinier fragen nach dem Verbleib eines verschwundenen Aktivisten

Tausende Argentinier haben am Freitag (Ortszeit) in Buenos Aires die Behörden aufgefordert, den Verbleib eines verschwundenen Indio-Aktivisten aufzuklären. "Wo ist er?", riefen Demonstranten unter anderem während einer Kundgebung auf dem symbolträchtigen Platz Plaza de Mayo in der Nähe des Regierungssitzes. Mindestens 23 Menschen seien verletzt worden, darunter mehrere Polizisten, berichtete die Zeitung "La Nación". 27 Demonstranten seien festgenommen worden.