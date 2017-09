Toxische Wolke bedroht Ortschaften bei Madrid: 34.500 Einwohner müssen zu Hause bleiben

Quelle: Reuters Toxische Wolke bedroht Ortschaften bei Madrid: 34.500 Einwohner müssen zu Hause bleiben (Symbolbild)

Gut 34.500 Einwohner der südlichen Vororte der spanischen Hauptstadt Madrid sind am Samstag aufgefordert worden, ihre Häuser nicht zu verlassen. Der Grund war ein Brand in einer Fabrik in der Ortschaft Fuenlabrada. Bei dem Feuer wurde eine Person verletzt. Nach Angaben der Feuerwehr flammten in dem Werk 40 Tonnen Magnesium und Aluminium auf.