Quelle: www.globallookpress.com Griechische Küstenwache nimmt 13 Migranten mit gefälschten Pässen fest

Immer mehr Migranten versuchen in Griechenland mit gefälschten Pässen auf eine der Fähren nach Italien zu kommen. Am Freitag und am Samstagmorgen wurden im westgriechischen Hafen Igoumenitsa 13 Menschen mit falschen Ausweisen festgenommen. Bereits in den vergangenen zwei Tagen waren 16 Migranten in Igoumenitsa und der Hafenstadt Patras mit gefälschten Personalpapieren erwischt und festgenommen worden.