Quelle: Reuters Bangladesch wirft Myanmar Luftraumverletzung vor

Im Streit über aus Myanmar flüchtende Rohingyas hat Bangladesch dem Nachbarland eine Verletzung seines Luftraums vorgeworfen. Das Außenministerium in Dhaka warnte am Freitagabend vor Konsequenzen, sollte es zu erneuten Verletzungen kommen. Nach Angaben des Ministeriums hatten Hubschrauber aus Myanmar in den vergangenen Tagen wiederholt den Luftraum über dem Bezirk Cox’s Bazaar im südöstlichen Grenzgebiet verletzt. Myanmar reagierte zunächst nicht auf die Warnung.