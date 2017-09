Frankfurt und Koblenz evakuieren Einwohner vor Bombenentschärfung

Einen Tag vor der Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Frankfurt ist in der Bankenstadt die größte Evakuierung in der Geschichte der Bundesrepublik angelaufen. Patienten aus zwei Krankenhäusern in der Sperrzone sind am Samstag verlegt worden. Außer den beiden Krankenhäusern müssen noch zehn Altenheime geräumt werden. Wegen der Entschärfung einer am Universitäts-Campus Westend entdeckten Luftmine müssen am Sonntag mehr als 60.000 Bürger ihre Häuser und Wohnungen verlassen.