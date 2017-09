Weißes Haus beantragt offiziell Notfallhilfe nach "Harvey"

Nach den schweren Verwüstungen durch Sturm "Harvey" im Süden der USA hat die US-Regierung am Freitag Hilfsgelder in Höhe von 7,85 Milliarden Dollar vom Kongress beantragt. Ein entsprechendes Schreiben aus dem Weißen Haus ging am späteren Freitagabend (Ortszeit) beim Vorsitzenden des Abgeordnetenhauses, Paul Ryan, ein. Ursprünglich war eine Summe von sechs Milliarden Dollar im Gespräch. Der Großteil der Gelder soll in den ausgeschöpften Fonds der Katastrophenschutzbehörde Fema fließen.