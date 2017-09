Ehemalige FARC-Rebellen gründen eigene Partei

Quelle: Reuters

Nach über einem halben Jahrhundert im Untergrund verwandelt sich die frühere kolumbianische Guerillaorganisation FARC in eine politische Bewegung. Am Freitag stellten die ehemaligen Rebellen ihre neue Partei Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (auf Deutsch: "Alternative Revolutionäre Kraft des Volkes") in der Hauptstadt Bogotá vor.