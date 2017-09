Kanadischer Polizist kommt ukrainische Kollegen ausbilden und wird von ihnen beraubt

Kiewer Polizisten haben einen kanadischen Ausbilder beraubt, der in die Ukraine gekommen war, um Beamten die Polizeiarbeit zu unterrichten. Ermittlern zufolge hielten die Kiewer Polizisten den kanadischen Staatsbürger ohne jeglichen Anlass an, forderten ihn auf sich aufzuweisen und ließen ihn in einen Polizeiwagen einsteigen.