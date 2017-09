Forschung: Im Weihwasser sind 15 bis 210 Mal so viele Keime wie im Trinkwasser erlaubt

Quelle: www.globallookpress.com Forschung: Im Weihwasser sind 15 bis 210 Mal so viele Keime wie im Trinkwasser erlaubt

Viele Katholiken tauchen beim Betreten einer Kirche ihre Hand ins Weihwasserbecken. Das hinterlässt Spuren - vor allem in Stadtkirchen. Weihwasser enthält dort Tausende Keime pro Milliliter, wie Messungen zeigen. „Auch wenn das Wasser in Weihwasserbecken keine Trinkwasserqualität mehr hat, so besteht jedoch keine Gefahr bei äußerlicher Anwendung auf unverletzter Haut“, teilte die Hochschule Furtwangen (Baden-Württemberg) am Freitag mit.