Experiment in Israel: Bester Motivator ist nicht Geld oder Lob, sondern Pizza

Pizza ist das beste Mittel für eine Leistungssteigerung. Der Psychologe Dan Ariely machte diese Schlussfolgerung nach einem Experiment, das in einer israelischen Mikrochip-Fabrik durchgeführt wurde. Es wurden drei Gruppen der Mitarbeiter gebildet, denen für das Erreichen des Tagesziels jeweils kostenlose Pizza, eine Belohnung im Umfang von 30 US-Dollar oder ein Lob vom Chef vorgeschlagen wurden. Es gab auch eine Kontrollgruppe, der keine zusätzlichen Anreize angeboten wurden.

Die höchste Leistung wurde in der Pizza-Gruppe erbracht – um 6,7 Prozent mehr, als in der Kontrollgruppe. Dann ging die Lob-Gruppe mit 6,6 Prozent. Und am Ende der Liste platzierte sich die Geld-Gruppe – 4,9. Der Grund für die guten Pizza-Ergebnisse könnten aber nicht an der Unterschätzung der Rolle der materillen Belohnung liegen, sondern an hohen Pizza-Preisen in Israel.

