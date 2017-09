Wenn die Lust auf Süßes zu groß ist: Zwei Männer rauben Konditorei in Australien aus [VIDEO]

In Australien sind zwei maskierte Räuber in eine Konditorei eingebrochen. Sie zertrümmerten mit Vorschlaghämmern eine Glastür und krochen in den Raum hinein. Sie gingen aber nicht zur Theke, um das Geld aus der Kasse zu nehmen, sondern zum Kühlschrank. Denn dort war das, wonach sie so sehr gierten: die Käsekuchen.