Lawine aus Schlamm und Geröll im Kaukasus: 260 Ausländer auf Elbrus abgesperrt

© www.twitter.com Murgang in Kaukasus: 260 Ausländer auf Elbrus abgesperrt

260 ausländische Touristen aus 14 Ländern, die den höchsten Berg des Kaukasus bestiegen, sind nach dem Abgang einer Gerölllawine in Berggebieten von der Republik Kabardino-Balkarien in Südrussland abgesperrt. Sie brauchen Hilfe von Rettungskräften, um die Gegend zu verlassen, teilte ein Vertreter der Behörden am Freitag mit. Ihm zufolge sollen die Touristen heute oder morgen den Berg hinabsteigen. Insgesamt leben auf dem abgesperrten Territorium rund 8.000 Einwohner.