Motorradfahrer stoppt Verkehr, um Selbstmörder zu retten [VIDEO]

© www.youtube.com Motorradfahrer stoppt Verkehr, um Selbstmörder zu retten

Ein Motorradfahrer hat in der Nähe von Moskau einen Selbstmörder gerettet, der von einer Brücke auf die stark befahrene Autobahn springen wollte. Um das zu verhindern, stoppte der Motorradfahrer den Verkehr. Er bemerkte den Selbstmörder, als er an der Brücke vorbeifuhr. Er hielt an, kehrte zur Brücke zurück und begann, mit dem potentiellen Selbstmörder zu reden. Es gelang ihm, den verzweifelten Mann von seiner Absicht abzubringen.