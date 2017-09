Riesen-Asteroid Florence erreicht erdnächsten Punkt

In sicherer Distanz von sieben Millionen Kilometern fliegt derzeit ein riesiger Asteroid an der Erde vorbei. Noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen habe ein so großer Brocken derart nah die Erde passiert, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA mit.