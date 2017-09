Größter Röntgenlaser weltweit wird in Hamburg eingeweiht

Quelle: www.globallookpress.com

Am 1. September wird die weltgrößte Röntgenlaseranlage European XFEL in Schenefeld bei Hamburg nach über achtjähriger Bauzeit in Betrieb genommen. Der XFEL, an dessen Errichtung elf Länder, darunter auch Deutschland und Russland, eng zusammen gearbeitet haben, bietet eine einzigartige Forschungsmöglichkeit vor allem im Nano- und Biobereich.