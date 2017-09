Australische Militärberater zum Kampf gegen IS nach Manila entsandt

Australien wird die philippinischen Streitkräfte in deren Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat mit Militärberatern unterstützen. Präsident Rodrigo Duterte habe ein entsprechendes Angebot der australischen Regierung angenommen, sagte Außenministerin Julie Bishop am Freitag in Canberra. Allerdings sei noch nicht entschieden, wie viele Berater die philippinischen Truppen in Antiterror-Taktik ausbilden sollen.