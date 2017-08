Niedrigwasser der Elbe legt explosive Wehrmachts-Ausrüstung frei

Der niedrige Pegelstand der Elbe hat in Sachsen Überbleibsel aus dem Zweiten Weltkrieg freigelegt. Spaziergänger hätten im Landkreis Meißen ein Kochgeschirr der Wehrmacht im Elbschlamm entdeckt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. In den Kochgefäßen hätten sich zahlreiche Gewehr- und Pistolenpatronen befunden. Die Polizei übergab den explosiven Fund an den Kampfmittelbeseitigungsdienst, der die Munition entsorgte.