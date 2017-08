Rache kann auch heiß serviert werden: Mann lässt 70 entzündete Feuerwerke in Pizzeria los [VIDEO]

Ein knallender Vorfall hat sich am Montag im Imbiss und Lieferservice Hello Pizza im britischen Liverpool ereignet. Auf einem Video, das eine Überwachungskamera gefilmt hat, ist ein Mann zu sehen, der ins Café hineinrennt und dort eine Schachtel mit 70 entzündeten Feuerwerken abstellt. Die Mitarbeiter überspringen die Theke und verstecken sich in einem Hinterzimmer.