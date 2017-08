Anschlag auf Bus im türkischen Izmir: Bombe in Mülltonne versteckt, mindestens acht Verletzte

Bei einem Bombenanschlag auf einen Gefangenentransport im westtürkischen Izmir sind mindestens sechs Menschen verletzt worden. Der Sprengsatz sei im Bezirk Buca in einem Müllcontainer platziert worden und explodiert, als das Fahrzeug mit den Häftlingen vorbeifuhr, meldete die Nachrichtenagentur DHA am Donnerstag. Es seien nur wenige Gefangene in dem Transporter gewesen.