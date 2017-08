Pentagon: Deutlich mehr US-Soldaten in Afghanistan als bisher vermutet

Das US-Verteidigungsministerium hat eingeräumt, dass sich deutlich mehr amerikanische Soldaten in Afghanistan befinden als bislang öffentlich bekannt war. Derzeit seien rund 11.000 Militärangehörige der USA in dem Land am Hindukusch stationiert, sagte der Chef des Generalstabs, Kenneth F. McKenzie, am Mittwoch in Washington. Bislang hatte das Pentagon stets von 8.400 Soldaten gesprochen.