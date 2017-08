Serbe lässt sich Porträt nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un auf Kopf hineinrasieren [VIDEO]

Während sich die Spannungen über die nordkoreanischen Raketentests weltweit verschärfen, hat ein serbischer Nordkorea-Fan beschlossen, diese unruhige Zeitperiode in der globalen Geopolitik mit einer einzigartigen Form des künstlerischen Ausdrucks zu verewigen. Er ließ sich das Porträt des nordkoreanischen Staatschefs auf den Hinterkopf hineinrasieren. Dabei half ihm der serbische Barbier Mario Hvala.

Mario Hvala, der in Damian Hair and Make up shop in Novi Sad, Serbiens zweitgrößter Stadt, arbeitet, ist für seine Porträts von Prominenten bekannt. Statt Leinwände benutzt er aber Hinterköpfe seiner Kunden. Der Barbier veröffentlichte in seinem Facebook-Profil ein Video, wo er sein Frisur-Meisterwerk schafft. Das Video wurde viral und sammelte bereits 120.000 Likes.

