Mehr als 70 Frauen fallen in Ohnmacht in H&M Fabrik in Kambodscha

Quelle: Reuters Mehr als 70 Frauen fallen in Ohnmacht in H&M Fabrik in Kambodscha (Archivbild)

In Kambodscha sind mehr als 70 Näherinnen wegen Erschöpfung in Ohnmacht gefallen. Der Zwischenfall ereignete sich in der Fabrik Berry Apparel, wo die Kleidung für die schwedische Marke H&M hergestellt wird. Der Zeitung Daily Sabah zufolge wurden 73 Arbeiterinnen in Krankenhäuser eingeliefert.