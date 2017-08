Rauchen tötet doppelt: Inder mit Kehlkopfkrebs erschießt Kollegen, der ihn ans Rauchen gewöhnt hat

Ein Inder, dem Kehlkopfkrebs diagnostiziert wurde, hat seinen Kollegen erschossen, der ihn ans Rauchen gewöhnt hatte. Die beiden Männer arbeiteten in einem Restaurant in Delhi und waren Freunde. Da begann 25-jährige Ahmad Mustakeem an Halsschmerzen zu leiden und wandte sich an einen Arzt. In der medizinischen Einrichtung wurde dem Mann mitgeteilt, dass er Kehlkopfkrebs hat, der vom Rauchen verursacht wurde.