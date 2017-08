Drohne-Aufnahme zeigt IS-Hochburg Rakka in Trümmern [VIDEO]

Drohne-Aufnahme zeigt IS-Hochburg Raqqa in Trümmern [VIDEO]

Der US-amerikanische Fernsehsender CNN hat ein Video veröffentlicht, das das Ausmaß der Verheerung in der Hauptstadt der IS-Miliz zeigt.

Einem CNN-Journalisten gelang es, zusammen mit den Demokratischen Kräften Syriens, die aus kurdischen und oppositionellen arabischen Militäreinheiten bestehen, in die syrische Stadt Rakka zu reisen. Sie gilt als Kommandozentrale und wichtigster militärischer Stützpunkt des IS. Ein Teil von Rakka wurde schon von Dschihadisten befreit, allerdings können etwa 20.000 Menschen immer noch nicht aus der Stadt fliehen. Nach Einschätzungen sollen rund 2.000 Mitglieder der Extremistenmiliz "Islamischer Staat" in Rakka eingeschlossen sein. Sie kämpfen aber weiter um jeden Häuserblock.

Autor: Youtube / CNN

