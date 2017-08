"Migrationsnotstand" in Ungarn um weitere sechs Monate verlängert

Die ungarische Regierung hat den sogenannten "Masseneinwanderungs-Krisenfall" um weitere sechs Monate verlängert. "Im Sommer hat sich erwiesen, dass sich die Terrorgefahr in Europa infolge der massenhaften Einwanderung erhöht hat", sagte Regierungssprecher Zoltan Kovacs am Mittwoch nach der Kabinettssitzung in Budapest. Der "Migrationsnotstand" ist nun bis zum 7. März 2018 in Kraft.