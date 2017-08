Houston, wir haben ein Problem: Tropensturm Harvey wird zur Sintflut [TIME-LAPSE VIDEO]

Das Hochwasser in Texas hat Rekordwerte erreicht. Die Stadt Houston ist besonders betroffen. Um Plünderer abzuhalten, galt in der Nacht eine Ausgangssperre.

Nach bisher nicht da gewesenen Regengüssen ist die Infrastruktur in und um Houston weitgehend zusammengebrochen. Rettungskräfte kämpften sich mit Booten durch die braunen Wassermassen, um festsitzende Menschen aus ihren Häusern zu befreien und in Sicherheit zu bringen. Nach Angaben der Behörden vom Dienstag evakuierten Rettungskräfte in der Stadt in den vergangenen Tagen 3.500 Menschen. Bürgermeister Sylvester Turner kündigte an, weitere Notquartiere für Schutzsuchende zu öffnen. Nach Angaben des Roten Kreuzes suchten in Texas bereits in der Nacht zum Dienstag rund 17.000 Menschen Zuflucht in Notunterkünften.

This time-lapse shows how a neighborhood in Houston was submerged by flood waters in under 24 hours https://t.co/cH7CWUpiwhpic.twitter.com/i7QKa5NKwU — CNN (@CNN) 30 августа 2017 г.

In der texanischen Metropole Houston verhängte Turner am Dienstagabend eine Ausgangssperre, um Plünderern und Trickbetrügern keine Chance zu geben.

Nach Angaben von Meteorologen ist Harvey der zweitstärkste Wirbelsturm, seit Katrina vor zwölf Jahren die Gegend um New Orleans schwer in Mitleidenschaft zog. Der Sturm sog über dem am Ende des Sommers sehr warmen Golf von Mexiko extrem viel Feuchtigkeit auf, die er nun als Regen wieder abgibt. (dpa)

