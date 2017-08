Pariser Katakomben-Diebe stehlen über 300 Flaschen edler Weine im Wert von 250.000 Euro

Quelle: www.globallookpress.com Pariser Katakomben-Diebe stehlen über 300 Flaschen edler Weine im Wert von 250.000 Euro

Diebe haben sich in Paris die unterirdischen Katakomben zunutze gemacht, um aus einem privaten Keller Wein im Wert von schätzungsweise mehr als 250.000 Euro zu stehlen. Sie hätten in der Nacht zum Dienstag mehr als 300 Flaschen edler Weine mitgenommen, berichtete der Sender Franceinfo unter Berufung auf Polizeikreise. Die Diebe seien über die Katakomben in den Privatkeller eingestiegen, dazu hätten sie eine Wand durchbrochen.