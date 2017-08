Verstecktes Erbe: Hakenkreuz-Glocke läutet seit 83 Jahren in evangelischem Gotteshaus

Quelle: www.globallookpress.com Glocke in Herxheim am Berg

Der Gemeinderat von Herxheim am Berg in Rheinland-Pfalz hat am Montag beschlossen, einen Auftrag an eine amtliche Glockensachverständige zu erteilen, die ein Gutachten über eine 83 Jahre alte Glocke im Turm der evangelischen Kirche anfertigen soll. Es geht dabei um eine Glocke, die seit mehreren Wochen für heiße Debatten in der Gemeinde sorgt.