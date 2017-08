Shock für Imker: 3,8 Millionen Bienen samt Honig in Luxemburg gestohlen

In der südlichen Region Esch an der Alzette in Luxemburg haben unbekannte Diebe einem Imker rund 3,8 Millionen Bienen gestohlen - und das noch vor der Ernte.