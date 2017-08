Travestie-Show bei "Götterdämmerung" in Bayreuth: Regie-Assistent muss Brünnhilde spielen

Zum Abschluss der Richard-Wagner-Festspiele am Montagabend ist eine Panne passiert. Die Brünnhilde-Sängerin Catherine Foster verletzte sich am Ende des ersten Aufzugs am Fuß und konnte nicht mehr auf der Bühne spielen. Für sie musste ein Regie-Assistent im glitzernden Goldkleid einspringen.