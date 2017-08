Ägyptische Armee tötet sieben Extremisten auf Sinai

Ägyptische Armee tötet sieben Extremisten auf Sinai

Die ägyptische Armee hat am Montag bei einer Operation im Norden der Sinai-Halbinsel sieben Terroristen getötet. Zwei von ihnen seien Anführer gewesen, hieß es in der Militärbehörde in Kairo. Die Extremisten hätten sich demnach in einer Befestigung an der Grenze zum Gazastreifen verschanzt. Die Operation sei von der dritten Feldarmee mit Unterstützung der Luftwaffe durchgeführt worden.