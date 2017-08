Maria Scharapowa kehrt zurück: Überzeugender Sieg in erster Partie bei US Open

Quelle: Reuters

Die Tennisspielerin Maria Scharapowa hat nach ihrer Dopingsperre bei den US Open ein erfolgreiches Comeback auf der Grand-Slam-Bühne gefeiert. Gegen die Nummer zwei der Weltrangliste Simona Halep gewann die 30-jährige Russin am Montagabend (Ortszeit) mit 6:4, 4:6, 6:3. Damit siegte die Russin gleich in ihrer ersten Partie über eine Mitfavoritin.