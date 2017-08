"Reichsbürger" steht wegen Ermordung eines Polizeibeamten vor Gericht

Quelle: www.globallookpress.com "Reichsbürger" steht wegen Ermordung eines Polizeibeamten vor Gericht (Symbolbild)

Ein sogenannter "Reichsbürger" muss sich von diesem Dienstag um 9.00 Uhr an wegen des Mordes an einem Polizisten vor dem Landgericht in Nürnberg verantworten. Der 49 Jahre alte Mann soll laut Anklage im Oktober 2016 im mittelfränkischen Georgensgmünd den Beamten eines Spezialeinsatzkommandos erschossen haben. Zwei weitere Polizisten seien demnach verletzt worden. Dem Angeklagten werden versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt.