Zwei Frauen und deutscher Pass: Syrer wird erster Deutscher mit zwei Ehepartnerinnen

Der Mannheimer Verwaltungsgerichthof (VGH) hat beschlossen, dass ein gebürtiger Syrier die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen darf – ungeachtet dessen, dass er zwei Ehefrauen hat. Das Prinzip der Ehe sei kein Bestandteil der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, hieß es im Gerichtsurteil.

Im Jahr 1999 war der nun 36-jährige Syrier in Deutschland eingereist und hatte 2008 eine Deutsche geheiratet. Danach beantragte er die deutsche Staatsbürgerschaft und erhielt 2010 die Einbürgerungsurkunde. Dann stellte sich heraus, dass er kurz nach seiner Hochzeit in Deutschland noch eine Frau in Syrien heiratete. Es führte dazu, dass seine Einbürgerung widerrufen wurde. Nun fällte das Gericht das Urteil, dass seine Einbürgerung nicht entzogen werden durfte.

