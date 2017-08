Google setzt Internetverbindung in Japan außer Betrieb

Wegen eines kleinen Fehlers, den Google in Japan machte, ist es im halben Land zu einem Internet-Ausfall gekommen. Nach Angaben des Nachrichtenportals The Next Web gaben Google-Mitarbeiter am Freitag in einem dynamischen Routing-Protokoll falsche Angaben ein. Deshalb hatten Internetanbieter keine Verbindung mit dem Internet oder war ihre Geschwindigkeit zu niedrig.