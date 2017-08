Nazi-Kleidung für Fußballfans: T-Shirts mit Hakenkreuz zur WM 2018 im Internet verfügbar

Im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland bietet ein europäischer Onlineshop Fan-Kleidung mit umstrittener und provokatorischer Symbolik zum Verkauf an. Die T-Shirt-Kollektion heißt "Russland 2018. Diesmal kommen wir im Sommer!". Auf der Vorderseite der Waren sind eine russische Staatsflagge, ein Hakenkreuz sowie eine gleichnamige Unterschrift zu sehen.

Die Internationale Fußballassoziation FIFA hat die Nachricht bereits kommentiert. "Die FIFA toleriert keine Erscheinungsformen der Diskriminierung und verfügt über ein Instrument, das eine Atmosphäre der Feierlichkeit und des Respekts in Stadien gewährleistet. Was diesen konkreten Fall angeht, so betrachtet die FIFA solche Kleidungsstücke als eine weitere Erscheinungsform des Hasses und wird Personen, die sie anhaben, in Stadien nicht zulassen", teilte der Pressedienst der Organisation mit.

"Diesmal kommen wir im Sommer!" #Neonazis lassen sich für die Fußball-WM 2018 in Russland T-Shirts mit einem Hakenkreuz drucken pic.twitter.com/pr8R6WwBRa — Lionel C. Bendtner (@LCBendtner) 23 июня 2017 г.

Mehr lesen - EM 2016: Wie faschistische kroatische "Hools" trotz Warnungen unbehelligt in die Stadien gelangen