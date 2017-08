Dutzende artenbedrohte Schuppentiere bei thailändischem Schmuggler sichergestellt

Bei einem Verkehrsunfall in Thailand sind 88 artengeschützte Schuppentiere entdeckt worden. Die Tiere befanden sich als Schmuggelgut an Bord eines Autos, das in der Provinz Suratthani im Süden des Landes in einen Auffahrunfall verwickelt war, wie die Polizei am Montag der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Alle Tiere überlebten, der Fahrer flüchtete vom Unfallort.