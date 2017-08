Abzug der IS-Kämpfer aus Libanon nach Syrien begonnen

Nach dem Ende der Kämpfe mit der libanesischen Armee sind rund 400 Kämpfer der Terrormiliz "Islamischer Staat" in den Osten des Nachbarlands Syrien abgezogen. Etwa 30 Busse und Krankenwagen brachten die Extremisten und ihre Familien in die syrische Provinz Dair as-Saur, meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Montag. Die Provinz steht größtenteils noch unter der Kontrolle der Terrormiliz.