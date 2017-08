Geld- und Haftstrafen für Plastiktütenbenutzung in Kenia verhängt

Quelle: Reuters

Plastiktüten sind nun in Kenia verboten. Am Montag ist ein neues Gesetz in Kraft getreten, das die Herstellung, Nutzung sowie Einfuhr von Plastiktüten verbietet. Bei Verstößen drohen Geldstrafen von bis zu 32.000 Euro bzw. bis zu vier Jahren Freiheitsentzug.